ଚମତ୍କାର! ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ହଠାତ୍ ଉଠିକି ବସିଲା ମୃତ ମଣିଷ; ସେପଟେ ମଶାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି
ମଶାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସେପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଠି ବସିଲେ ମୃତ ମହିଳା
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପିଲିଭୀତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଗୋକୁଲପୁରମ କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିଲା। କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ବିନୀତା ଶୁକ୍ଳା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରେଲିର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ବରେଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିନୀତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ।
ଘରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା
ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ, ଯେତେବେଳେ ବିନୀତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘରକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଘରେ ପରିବେଶ ଶୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଫେରି ଆସିଲା ଜୀବନ
ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗାତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଡ଼ି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଝଟକା ପରେ ହଠାତ୍ ଭିନିତା ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚଳଚଳାହଟ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଫେରିଆସିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ନେଇଗଲେ।
14 ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।