ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ୧୧ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ; ଧନ-ଧାନ୍ୟରେ ପୂରିବ ଘର, ରହବନି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ

ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ୧୧ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟ । ଧନ-ଧାନ୍ୟରେ ପୂରିବ ଘର, ରହବନି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ।

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଇ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦୀପାବଳି ରାତି ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାସ ଉପାୟ ଏବଂ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ରାତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବ୍ରତଗୁଡ଼ିକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।

କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ

ଦୀପାବଳି ରାତି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଏହି ରାତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଶୁଭ କାର୍ୟ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।

ସିନ୍ଧୁକରେ ଓସ୍ତ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ

ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଓସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ‘ଓମ୍’ ଲେଖି ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖିବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ବଜାୟ ରଖେ।

ଲାଲ କପଡାରେ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସୁପାରୀ

ଦୀପାବଳି ଦିନ, ଏକ ଲାଲ କପଡାରେ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା, ସୁପାରୀ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ।

ରୂପା ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ

ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପରେ, ସିନ୍ଧୁକରେ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଉପଚାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖେ।

କଳା ଗୋଲମରିଚ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବ

ଦୀପାବଳି ରାତିରେ, 7 କିମ୍ବା 11ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାତ ଥର ବୁଲାନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୁଏ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।

 

