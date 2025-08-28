(Video) କୁନି ଝିଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ରଣବୀର-ଦୀପିକା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଦେଲେ ବଲିଉଡ ହାଇପେଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍

(Video) କୁନି ଝିଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ରଣବୀର-ଦୀପିକା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଦେଲେ ବଲିଉଡ ହାଇପେଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେଲେ ରଣବୀର-ଦୀପିକା । ନେଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘରେ ଆୟୋଜିତ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରଣବୀରଙ୍କ ନୂତନ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବାପ୍ପାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦୀପିକା ଏକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରଣବୀର ଏକ କ୍ଲିନ୍ ସେଭ୍ ଲୁକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ଯୋଗୁଁ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଲମ୍ବା କେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ରଣବୀରଙ୍କ ନୂତନ ଲୁକ୍ ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଥକି ନାହାଁନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏହି ଦମ୍ପତି ବୁଧବାର ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
View this post on Instagram
ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ରଣବୀର ସିଂହ ବାପ୍ପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା।
ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କ ବାପ୍ପା ଦର୍ଶନର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦୀପିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ।” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି।
ଧୁରନ୍ଧରର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ “ଧୁରନ୍ଧର”ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଭାରତର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦମ୍ ଦେଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।