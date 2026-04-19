ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ବାପା-ମା ହେବେ ଦୀପିକା-ରଣବୀର, ଝିଅ ଦୁଆ ସହ ମିଶି ଫଟୋ ସେୟାର କରି କଲେ କନଫର୍ମ

By Jyotirmayee Das

Deepika Padukone Pregnancy: ବଲିଉଡର ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଖୁସିର ଲହରୀ । ଧୁରନ୍ଧର ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସିଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ରଣବୀର । ଏହି ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣର କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଫଟୋରେ ଦୁଆଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି

ଫଟୋରେ, ଦୁଆ ହାତରେ ଏକ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫ୍ରେମରେ ରଣବୀର ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଦୀପିକା ଏକ ‘ଦୁଷ୍ଟ ଆଖି’ ଇମୋଜି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଦୀପିକାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ନିରନ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଲାଲ ହୃଦୟ ଇମୋଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମି ପେଡନେକର, ଅନିତା ହସନନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ଏକ “ପାୱାର କପଲ୍” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ନଭେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୧୮ ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଇଟାଲୀର ଲେକ୍ କୋମୋରେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କୋଙ୍କଣୀ ଏବଂ ସିନ୍ଧି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁଖଦ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୨୪ ରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଝିଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦୀପିକା ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ୨୦୨୫ ଦୀପାବଳିରେ ଦୁଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶନରେ, ଦୁଆ ଏକ ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ।

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରଣବୀର ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରଣବୀରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଅପାର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ରଣବୀର ଧୁରନ୍ଧର ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ କିଙ୍ଗ ରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

