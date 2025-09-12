କହୁ କହୁ ସବୁ କହିଦେଲେ ସତ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ହେଲା ଫାଟ, ହୁହିଁଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି ନୀତୁୁ ଦୀପିକାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୟାନ By Rojalin Mishra On Sep 12, 2025 at 11:44 AM Share ମୁମ୍ବାଇ: ଦୀପିକା- ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଘାଟରେ ଗଡ଼ିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ର ଖବର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭରେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରଣବୀରଙ୍କ ନାଁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ Shhshshsh… ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଏ 4… ବିଜେଡିର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ… ଏବେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ମାଆ ନୀତୁ କପୁରଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନୀତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀରଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଦୀପିକା। ଏହା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲା। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ରଣବୀର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଦୀପିକାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୟାନ ନୀତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବ୍ରେକଅପ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜର ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ମଜା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୀପିକା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। Share