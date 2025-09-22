କଟିଲା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ପତ୍ତା, 600 କୋଟିର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେବେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଜାଗା, ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ କରିବେ ରୋମାନ୍ସ

Kalki 2898 AD: ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ବିଦାୟ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସାନ୍ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବି “ଦି ରାଜା ସାବ” ସହିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ “Kalki 2898 AD” ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ବିଦାୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

Kalki 2898 AD” ଫିଲ୍ମରୁ ଦୀପିକା ବାହାରିଯିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ ଛୋଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ତଥାପି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଫିଲ୍ମରୁ ବାହାରିଯିବା ଅନେକ ପ୍ରସ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ତେବେ, ନିର୍ମାତାମାନେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି?

ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ: ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଫିଲ୍ମରୁ ବାହାରିବା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଏବେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବେ।

କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ନୂଆ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପିକାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବେ ତାହା ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ତାଜାପନ ଆସିବ।

ଯଦି ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଖୁବ୍ ଜମିବ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଡେଟିଂକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁଜବ ଉଠିଛି।

ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି “ବାହୁବଳୀ ପାର୍ଟ ୧” ଏବଂ “ପାର୍ଟ ୨”। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୬୫୦ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା। ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ନାମ ଉପରେ କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।

