WPL 2026: ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା !

WPL 2026: ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ WPL ୨୦୨୬ ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

BCCI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଭଦୋଦରା। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଟାଇଟଲ ମୁକାବିଲା ଭଦୋଦରାର BCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ।

ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନ୍ ହେବ ସୁପର ହିଟ: ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ତିନୋଟି ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୦୨୩ ରେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୪ ରେ RCB ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ପରେ, ମେଗା ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଡ୍ ହୋଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୩.୨ କୋଟିରେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଦଳ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଗତ ସିଜନରେ୨.୬ କୋଟିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ କ୍ରୟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୁଜୁରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ, ସୋଫି ଡିଭାଇନଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

