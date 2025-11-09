ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ବଦଳାଇଦେଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଜୀବନ, ଏବେ ନେବେ ୫ ଗୁଣା ଫିସ୍!

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ କରୁଛି ଦିୱାନିୟତ।

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ” ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ପରେ, ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଛି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବେ କେଆରକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ’ର ସଫଳତା ପରେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଫିସ୍ ର ୫ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି:

“ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ” ଅକ୍ଟୋବର ୨1 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଛି।

ଏବେ କମଲ ଆର ଖାନ (କେଆରକେ) ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ “ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ”ର ସଫଳତା ପରେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଭାବରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ସାଧାରଣତଃ ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସନମ୍ ତେରୀ କସମ୍ ପୁନଃପ୍ରକାଶନ ପରେ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ବିଗ୍ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ୍ ପାଇଁ ୨ ରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ।

ଏକ୍ ଦେୱାନ କି ଦେୱାନିଅତ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହ:

“ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ” ଏବଂ “ଥାମା” ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କଲେକ୍ସନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ମିଲାପ ଜାଭେରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ସହିତ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଜିତିଛି।

କୋଇମୋଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସାଇନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, “ଏକ୍ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ” ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୭୩.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।

