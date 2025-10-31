ସୁଧୁରିଲା ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ଡିଲ୍, ସାଇନ୍ କଲେ ଦୁଇ ଦେଶର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ!
ଏହି ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ପରି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆର ରାଜଧାନୀ କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।”
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଗଭୀର ସାମରିକ ସହଯୋଗ, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।
ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ପରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
“ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାରତ-ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୀତିଗତ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ,” ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। “ଏହା ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ରଣନୈତିକ ଅଭିସରଣର ଏକ ସଙ୍କେତ।”
ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରୋଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ: ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା।
ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ସେଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ।