ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍‌, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଥୋରାଗଡ଼ରେ ମେଘ ଫାଟିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟଦ୍ୱାରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି।
ଋଷିକେଶରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଡେରାଡୁନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ / ବେସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବିହାରରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ କୋସୀ ସମେତ ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପାଟନା, ଭାଗଲପୁର, ବେଗୁସରାଇ ସମେତ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି।
ନବଗଛିଆରେ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଭାସି ଯାଇଛି। ପାଟନାର ୭ଟି ବ୍ଲକର ୨୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛି। ବେଗୁସରାଇରେ ୧୩୭ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଡେରାଡୁନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ: ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ
ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ / ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତର୍କତା ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଡେରାଡୁନ୍ରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ: ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଖୋଲିବ: ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ / ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହାର କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।