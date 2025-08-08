୪୬୫୪ ଭୂସ୍ଖଳନ, ୯୨ ହିମସ୍ଖଳନ, ୬୭ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ୧୨୭୫୮ ବନ୍ୟା….ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦଂଶନରେ ଦେବଭୂମି, କେବେ ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ?

ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତି ରଚିଛି ତାଣ୍ଡବ । ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ କେବେ ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ?

By Seema Mohapatra

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ଆଧୁନିକତାର ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେତେ ସହଜ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।

ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ହିମସ୍ଖଳନ, ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଯାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଦେବଭୂମି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ବିପଦ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା…

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ…

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଶ୍ଲୀଳ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବିଚ୍…

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଏହି କାରଣ ପାଇଁ…

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯଦି ବିଭାଗର ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୪ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ୨୦୧୫-୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୬୫୪ ଭୂସ୍ଖଳନ, ୯୨ ଟି ହିମସ୍ଖଳନ, ୨୫୯ ଟି ବଜ୍ରପାତ, ୬୭ ଟି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ ୧୨୭୫୮ ଟି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଘଟିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ୧୩ ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ମେଘ ଫାଟିବା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ପୋଡ଼ୀରେ ଘଟିଛି। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫୨୫ ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂସ୍ଖଳନଠାରୁ ବନ୍ୟା, ହିମସ୍ଖଳନ, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ୨୦୧୫-୨୦୨୪ ଦଶନ୍ଧିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦-୧୧୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୩୧୯ ଜଣ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୦୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଲି ଏବଂ ହର୍ଷିଲରେ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ସହିତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଅଶ୍ଲୀଳ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବିଚ୍…

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଏହି କାରଣ ପାଇଁ…

ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ…

(video viral) ଭାଇରାଲ ହେବା ନିଶା, ଜୀବନକୁ…

1 of 28,686