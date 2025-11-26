ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 50 ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି।
ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା AQI ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିୟମ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି।
କେଉଁ ମାନେ ଘରୁ କାମ କରିପାରିବେ:
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କେବଳ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରୁ କାମ କରିବେ।
ସମ୍ଭବ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଡିସିପି)ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ
କେଉଁମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କଫର୍ମ ହୋମ କରିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଏମିତି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଘରୁ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଥବା କିଛି କାମ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବା ବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ଯାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡି଼ବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ନାମ
ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଜେଲ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଏବଂ ପୌର ସେବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମନିଟରିଂ ଦଳ, ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, GRAP ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ବାୟୋମାସ ଜାଳିବା ମନିଟରିଂ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର AQI ଲଗାତାର ୧୧ ଦିନ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ଦିଲ୍ଲୀର AQI ୩୮୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ୪୦୦ ଉପରେ AQI ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ନୋଏଡାର AQI ୩୯୭ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦର AQI ୩୯୬ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏଦୁଇଟିର ନାମ ଥିଲା।