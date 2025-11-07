ପୁଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ରାଜଧାନୀ ବାସୀ; ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ…

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସଙ୍କଟ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜଧାନୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ଡରାଇଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିନ ଦ୍ବିପହରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା ଧଳା ଧୁଆଁର ଆସ୍ତରଣ।

ଶୀତ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା।

କାରଣ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧଳା ଧୁଆଁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମାତ୍ର କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା।

କାହିଁକି ବିୁଗୁଡୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା: ଗତକାଲି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI ପ୍ରାୟ ୨୭୮ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅପରାହ୍ଣ ୪ ଟା ବେଳକୁ  AQI ୩୦୦ ପାର କରିସାରିଥିଲା। ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲାଯ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ବ୍ଯବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

Central Pollution Control Board (CPCB) ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା କି ଏହା ଅତ୍ଯନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିଲା।CPCBର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଁଚ କରାଯାଇଥିବା ୩୮ ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ଟିରେ ଏୟାର କ୍ବାଲିଟି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି।

ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଆଖି ଜଳା ପୋଡା ହେବା ଓ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ନେବାରେ ବାଧା ଦେଖାଦେବା ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଶୀତରୁତୁରେ ଉଷୁମ ପାଇଁ ନଡା ଜାଳି ଅନେକ ଲୋକ ନିଆଁ ପୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହିୁ ଧୁଆଁ ବାୟୁରେ କୁହୁଡି ସହ ମିଶି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରୀ ଖରାପ କରିଥାଏ।ଏଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଡାଜଳା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ।

