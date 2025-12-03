ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ; ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥ ଦିନକୁ ୫୦ଟି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ସହ ସମାନ…

ଲୋକସଭାରେ ଉଙ୍କିମାରିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନକୁ ଦିନ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ବାୟୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଏକ ଖରାପ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଛି।

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ସପା) ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲିବା ଅର୍ଥାତ ଦିନକୁ 50 ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସହ ସମାନ।

ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଂସଦଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବା ଉଚିତ।

“ତମାଖୁ ସେବନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ: ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଅନିଲ ଦେଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ସେବନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଶିବସେନା ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର ୱାଇକର କହିଲେ :  ଶିବସେନାର ରବିନ୍ଦ୍ର ୱାଇକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଧୂମପାନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ଏକ “ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍”। ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ନିଶା ଅଭ୍ଯାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସାଂସଦ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ହ୍ରାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ ସେହି ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

