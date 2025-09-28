Bomb threat; ବମ୍‌ରେ ଉଡ଼ିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସ୍କୁଲ, ଇମେଲକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ, ଭୟରେ ଛାନିଆ ଲୋକେ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଥିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ଇମେଲ ଜରିଆରେ ବମ୍‌ରେ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ମିଳିଲା ଧମକ। ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଧମକ ଆସୁଛି।

ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତନଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିଏ ଏହି ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଇମେଲକୁ ପଠାଇଛି ସେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଖୋଜିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଥିଲା
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଡିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରକା, କୃଷ୍ଣ ମଡେଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସର୍ବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଦଳ, ବୋମା ସ୍କ୍ବାଡ୍ ସହିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଲାସୀ କରିଥିଲେ।

ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋମା ଧମକ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଛି
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିମାନବନ୍ଦର, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ଧମକ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି ଧମକ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିସର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ମିଳିନଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ୧୭-୧୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରେ, ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନେକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନରେ ବୋମା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଧମକଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ପୂର୍ବ ଧମକ ବିଷୟରେ, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୁଜବ ଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।

