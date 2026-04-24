ଦିଲ୍ଲୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ଦିନ ରାତି SEX ଚାହୁଁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, କଲ୍ ଗର୍ଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦିଲ୍ଲୀର ଅମର କଲୋନି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
Delhi Rape and Murder Case: ଦିଲ୍ଲୀର ଅମର କଲୋନି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ମୀନା ଏକ “ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ” ମାନସିକତାରେ ପୀଡିତ ।ଏହା ଏକ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଯୌନ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଏବଂ ସେକ୍ସ ଉଭୟରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ରାହୁଲ ମୀନା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖି ବିତାଉଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ।
କଲ୍ ଗାର୍ଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜିତ ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା କଲ୍ ଗାର୍ଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଡାଉଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ମୀନା ହତ୍ୟା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ରାହୁଲ ମୀନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛି।
ଫୋନରୁ ‘ସେକ୍ସାହୋଲିକ୍’ ତଥ୍ୟ
ରାହୁଲ ମୀନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଛି। ରାହୁଲ ମୀନାଙ୍କ ଫୋନରୁ ତାଙ୍କର “ସେକ୍ସାହୋଲିକ୍” ନିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ରାହୁଲ ମୀନା ସମ୍ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଆଇଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏହି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ମୀନାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଲୱାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।