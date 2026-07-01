ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଲାଗୁ ହେବ ‘ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’, ବିନା PUC ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ତେଲ

ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଲାଗୁ ହେବ 'ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍'

By Jyotirmayee Das

Work From Home: ଶୀତଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ‘ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ନୂଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ । ଏହାସହ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଜରୁରୀ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ…

ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ; ଭାରତ ପଠାଇଲା…

ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶୀତଦିନେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ବୈଧ PUC ନଥିଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ କିମ୍ବା ସିଏନଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ବର୍ଷ ସାରା ଜାରି ରହିବ । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଶୀତଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ବିଗତ କେଇ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲଗା ଭାବେ ନୂଆ ଆଦେଶ ବା ଅର୍ଡର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

କ’ଣ କହୁଛି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ତଥ୍ୟ?

ଗତ ୨୦୨୩-୨୪, ୨୦୨୪-୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି AQI ୩୧୨ ରୁ ୩୪୨ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ AQI ୪୬୧ ରୁ ୪୯୪ ଭଳି ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ସିଏନଜି ମିଳିବ, ଯାହା ପାଖରେ ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ । ଯଦି କେହି ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ରେ ତେଲ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ…

ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ; ଭାରତ ପଠାଇଲା…

ତିନି ଆଡ଼ୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଘୋର ବିପତ୍ତି,…

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା’ ଯୋଜନା:…

1 of 28,284