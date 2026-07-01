ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଲାଗୁ ହେବ ‘ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’, ବିନା PUC ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ତେଲ
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଲାଗୁ ହେବ 'ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍'
Work From Home: ଶୀତଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ‘ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ନୂଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ । ଏହାସହ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଜରୁରୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶୀତଦିନେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ବୈଧ PUC ନଥିଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ କିମ୍ବା ସିଏନଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ବର୍ଷ ସାରା ଜାରି ରହିବ । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଶୀତଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ବିଗତ କେଇ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲଗା ଭାବେ ନୂଆ ଆଦେଶ ବା ଅର୍ଡର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
କ’ଣ କହୁଛି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ତଥ୍ୟ?
ଗତ ୨୦୨୩-୨୪, ୨୦୨୪-୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି AQI ୩୧୨ ରୁ ୩୪୨ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ AQI ୪୬୧ ରୁ ୪୯୪ ଭଳି ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ସିଏନଜି ମିଳିବ, ଯାହା ପାଖରେ ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ । ଯଦି କେହି ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତେଲ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।