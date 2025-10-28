ବାୟୁ ପ୍ରଦୁଷଣରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ରାଜଧାନୀରେ କୃତିମ ବର୍ଷା, ସରିଛି କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ
ସରିଛି କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ, ଏବେ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୁଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ କୃତିମ ବର୍ଷା । କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଜରିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃତିମ ବର୍ଷା କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆଜି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଏମିତି ହେବ ବର୍ଷା: ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ପାଇଲଟମାନେ ମେରଠରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ । ପାଇଲଟମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ କିମ୍ବା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ସେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ବିମାନ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ । କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଟେକନିକ୍ ଅନୁସାରେ , ସେସନା ବିମାନର ଉଭୟ ଡେଣା ତଳେ ଆଠରୁ ଦଶ ପକେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ (ସିଡିଂ ସାମଗ୍ରୀ) ଜମା ଅଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ , ଏହି ରାସାୟନିକକୁ ପଦାର୍ଥକୁ କକପିଟ୍ରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ବାଦଲ ତଳେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରେ।
କଣ ଏହି କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ: କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁଛି । ତେବେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ସମୟରେ, ଏକ ବିମାନରୁ ଅନେକ କ୍ଲାଉଡ ସିଡ୍ ବାଦଲରେ ବିଛା ଯାଏ, ଏହା ପରେ ହିଁ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଭରିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି: ଏହି କ୍ଲାଉଡ ସିଡକୁ ସାଇଣ୍ଟଫିକ ଉପାୟରେ ଲ୍ୟାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ବରଫ, ଲୁଣ, ସିଲଭର୍ ଆୟୋଡାଇଡ ସହିତ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ମିଶା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶରେ ଏହାକୁ ବୁଣା ଯାଏ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପରି କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ।