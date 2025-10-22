ଆଖି ପୋଡୁଛି; ଦୁର ଦୁର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ବି ଦିଶୁନି, ଏଭଳି କିଛି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି…
ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁରେ ବିଷ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଭାରତ ନୁହେଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ଖେଳାଇଦେଇଛି । କଡା ନିୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁରେ ବିଷ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି…
ଏବେ ସରିଛି ଦୀପାବଳି । କଟକଣା ସହ ରାଜଧାନି ବାସୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଂ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ମଦ୍ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଧୁଆଁର ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା । ଏପରକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତା ସୂଚକାଙ୍କ ୫୦୦ ଟପି ଯାଇଥିଲ।। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଜଲା ପୋଡା ହେଉତିବାର କୁହାଯାଇଚି । ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କିଭଳି ରହିଥିବ ।
ମୁଖ୍ୟତ ଶୀତ ଦିନେ ନଡା ଜଳା ହେବାରୁ ତାର ଧୁଆଁରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ନଡା ପୋଡାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୭୭ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନରେ ନଡା ପୋଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିଛି ।
ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଏକ ଖରାପ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି । ସ୍ୱିସ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କାଢିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ , ଏହା ପରକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ରହିଛି ।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି ସହର ରହିଛି । ମୁମ୍ବାଇ ପଁଚମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ୮ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।