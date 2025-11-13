Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏହି 4 ସହରରେ ସିରିଏଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିଲା ପ୍ଲାନ! ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା IED, ତଦନ୍ତରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା । କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ଏହି 4 ସହରରେ ସିରିଏଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିଲା ପ୍ଲାନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାରୋଟି ସହରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଆଠ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚାରୋଟି ସହରରେ ଏକକାଳୀନ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନମ୍ବର 1 ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା।
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 20 ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ।
ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଆଠ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ଅନେକ ଆଇଇଡି (Improvised Explosive Devices) ଥିଲା।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ
ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଦଳ ଚାରୋଟି ସହରରେ ଏକକାଳୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଦୂରରେ ମିଳିଲା ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଂଶ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥରହର କରିଦେଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ତିନି ଦିନ ପରେ, ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଂଶ ମିଳିଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର କୋଠା ଦେଇ ଲଜପତ ରାୟ ବଜାରରେ ଏହି ଶରୀରର ଅଂଶ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ଶରୀରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଜଣା ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, i20 କାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଡାକ୍ତର ଉମର ଥିଲେ। DNA ରିପୋର୍ଟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ i20 କାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ DNA ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମେଳ ଖାଇଥିଲେ।