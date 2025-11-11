ଜାତିସଙ୍ଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାଷଣରେ ଧୋଇଦେଲା ଭାରତ; ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିବା ଚେତାବନୀ ଦେଲା…
ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଭାରତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜାତିସଙ୍ଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କଲା ଭାରତ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିବା ଦେଶ କହି ସାରା ବିଶ୍ବ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ।
ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ସହାୟତା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହରିଶଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ଏକ ଧୀର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସୀମା ଦେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏବେ, ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତା, ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”
ଭାରତ UNSC କୁ କହିଛି ଯେ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳାର ଅବୈଧ ଚାଲାଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି। “ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଏହାର ସୁବିଧାଦାତା, ପ୍ରାୟୋଜକ, ପାଣ୍ଠିଦାତା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ,” ଏହା କହିଛି।
ଭାରତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଂଘର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍ଷପାତିତା ବିନା ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।