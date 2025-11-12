ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀ
Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ ସୁରାକ୍ । ସାହାରନପୁର ଏବଂ ଫରିଦାବାଦରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୨ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଭାଇ ମୌଲାନା ଅମ୍ମାର ଅଲବି ଓରଫ ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ଅମଲଗିର ସାହାରନପୁର-ଫରିଦାବାଦ ଜୈଶ ମଡ୍ୟୁଲର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅମ୍ମାର ଆଲଭିର ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ନାମ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜୈଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଦ୍ମନାମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ବିସ୍ଫୋରକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟାର୍ଗେଟ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଫିଦାୟିନ ମଡ୍ୟୁଲର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଲାନା ଅମ୍ମାର ଆଲଭି, ଯିଏ ମାସୁଦ ଆଝାରର ଭାଇ । ଯିଏ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରୁ IED ତିଆରି ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ଯେ ଫିଦାୟିନ ଆକ୍ରମଣ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ।
ମୌଲାନା ଅମ୍ମାର ଆଲଭି ଓରଫ ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ଆଲମଗିର ମଧ୍ୟ ୨୦୧୯ ପୁଲୱାମା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା । ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ UAPA ଅଧୀନରେ ଭାରତରେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।