ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ; କିପରି ଘଟିଲା ପୁରା ଘଟଣା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ଘଟଣାର ପୁରା ଖବର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜଧାନୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯ ସୃଷ୍ଚି କରିଛି। ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।  ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋେରଣ ସହ ଜଡି଼ତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା।

ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ:

୧. ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଶଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୨୯ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟାରିଫ ହଟେଇ ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ! ଭାରତକୁ ନେଇ…

Dharmendra update: ମୋ ବାପାଙ୍କ…

୨. LNGP ହସ୍ପିଟାଲ କହିଛି, “ଲୋକ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି।”

୩. ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ଏହା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କ’ଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଖରେ ପାର୍କ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଯାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।”

୪. ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। NIA ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

୫. ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। NIA ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (NSG) ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

୬. ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, “ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୫୨ ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ ପାଇଲୁ।ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ।

୭. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।

୮. ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଘନ ଜନବସତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗଟ କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟାରିଫ ହଟେଇ ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ! ଭାରତକୁ ନେଇ…

Dharmendra update: ମୋ ବାପାଙ୍କ…

ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କିପରି କରାଯାଏ ଯାଞ୍ଚ;…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା;…

1 of 24,569