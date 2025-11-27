ସପ୍ତାହେ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଘଟଣାରେ ପିଓକେ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍! କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଦିନକୁ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଫରିଦାବାଦ-ସାହାରନପୁର ମଡ୍ୟୁଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୂତନ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ଡକ୍ଟର ଆଦିଲଙ୍କ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ମୁଜାଫରଙ୍କୁ ଅଲ-କାଏଦାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ, ଅନସାର ଗାଜାତୁଲ ହିନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ମୁଜାଫର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାକିର ମୁସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଫୈସଲ ଇଶଫାକ ଭଟ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଜାହିଦିନ ପରି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନିଜାମ-ଏ-ମୁସ୍ତାଫା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାକିର ମୁସାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ।
ଫୈସଲ ଇଶଫାକ ଭଟ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ମୁଜାଫରଙ୍କୁ ଅଲକାଏଦା ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଉସମାନ ମହମୁଦ ଏବଂ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଫିଦାୟିନ ୟୁନିଟର କମାଣ୍ଡର ମୌଲାନା ଅମ୍ମାର ଆଲଭିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନସାର ଘଜୱାତ-ଉଲ-ହିନ୍ଦର କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଶାହିନର ଖୁଲାସା:
ଏହା ସହିତ, ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଶାହିନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଡକ୍ଟର ଅବୁ ଉକାଶା ନାମକ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୁଜାଫର, ଡକ୍ଟର ଓମାର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ତୁର୍କୀରେ ଭେଟିଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଅବୁ ଉକାଶା କରାଚୀର ବାସିନ୍ଦା:
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରର ସ୍ଥାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଡକ୍ଟର ଅବୁ ଉକାଶାହ, ତୁର୍କୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।
ଏହାସହ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ, ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଏବଂ ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅବୁ ଉକାଶାହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫୈସଲ ଇସଫାକ ଭଟ୍ ଏବଂ ହଞ୍ଜୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ।
ହଞ୍ଜୁଲ୍ଲାହ କିଏ:
ଏହା ସହିତ, ଆଉ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ହଞ୍ଜୁଲ୍ଲାହ ଓରଫ ଉମର ବିନ୍ ଖଟାବ, ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କୁ ୪୨ଟି ବୋମା ତିଆରି ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲା, ତାହାର ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ବାରାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ IP ଠିକଣା ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଞ୍ଜୁଲ୍ଲାହ, ଯାହାର ନାମ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କି?
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଞ୍ଜୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଞ୍ଜୁଲ୍ଲାହ କେବଳ ଡାକ୍ତର ଉମର ଏବଂ ଇରଫାନ ଅହମ୍ମଦ ୱାଘେଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।