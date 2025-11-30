ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉମରରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ; ଆଉ ଜଣେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଉମରର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହଲଦ୍ୱାନୀର ବନଭୁଲପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ, LIU ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଦଳ ସହିତ, ବନଭୁଲପୁରାରେ ଚଢାଉ କରି ବିଲାଲି ମସଜିଦର ଇମାମଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲାଲି ମସଜିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପୋଲିସ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି।
ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ: ଶନିବାର ସକାଳେ, ଏସପି ସିଟି ମନୋଜ କୁମାର କାଟିଆଲ, ସିଓ ଲାଲକୁଆଁ ଦୀପଶିଖା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବାଙ୍ଗଭୁଲପୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ପୋଲିସ ବିଲାଲି ମସଜିଦ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଇମାମଙ୍କ ବାସଭବନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି। ତଥାପି, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଇମାମଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ନିରନ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। NIA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ହଲଦ୍ୱାନୀରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୧୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଏହାକୁ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଭଳି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉନ୍ ନବି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।