ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା; ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି!

‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା'ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା’କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତିମାସ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ।

‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା’ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି; ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର‌୍ୟ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।

Uttarakhand Govt.

କଥା ରଖିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା: ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା’କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି; ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛୁ। ‘ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା’କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିମାସ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ…

ଇଏ କି ପ୍ରେମ: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ…

‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା’ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ: ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ୨୧ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତି କମରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପରିବାରର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ…

ଇଏ କି ପ୍ରେମ: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ…

“ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚୀନର ଟଙ୍କାରେ, ଚା’ ପାକିସ୍ତାନର…

ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ; ଧାରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ…

1 of 17,694