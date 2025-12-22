IPL ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟିଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ!
IPL 2026: ଦିଲ୍ଲୀ Capitals (DC) ଶିବିରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ Capitals (DC) ଶିବିରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି।
ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍, IPL ୨୦୨୫ରେ ଅକ୍ଷର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳର ଅଂଶ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ: ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଅକ୍ଷର ଦଳକୁ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ସାତଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୨୦୨୫ ସିଜିନରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରାଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଦଳର ବିଫଳତା ପରିଚାଳନାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଅକ୍ଷର ଦଳର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଏବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜ୍ଞ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ ରାହୁଲ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ରାହୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦଳରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରାହୁଲଙ୍କ ନାମ ପ୍ୟାକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟରେ ୨.୫ କୋଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ୧୬.୫୦ କୋଟିରେ ଅକ୍ସରଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିଲାମରେ ୧୪କୋଟିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଦୋନ୍ନତି: ଯଦିଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୬ ମସିହାର ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ଥିର ଫର୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ IPLରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି।