ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଉମର କରିଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉମରର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଭିଡିଓ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସହ ରହିଛି ବଡ଼ ଲିଙ୍କ !

ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଉମର କରିଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉମରର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଭିଡିଓ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସହ ରହିଛି ବଡ଼ ଲିଙ୍କ !
ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଉମରଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଉମର ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଓମାର ନିଜେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଓମାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଜନା ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଓମାର କହୁଛନ୍ତି, “ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଲାଇବେରିଆ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ (କିମ୍ବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଧାରଣା) ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଏବଂ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି।”
ଉମର ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି, “ଆତ୍ମଘାତିକ ଆକ୍ରମଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ମରିବେ, ସେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ମାନବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜୀବନ, ସମାଜ ଏବଂ ଆଇନର ମୌଳିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ।”
ଉମରଙ୍କ ମାଆ ତଦନ୍ତ ଦଳକୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ: ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଉମରଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୌଳବାଦୀ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନକରି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନ କରିବାକୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ପୋଲିସକୁ ଉମରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ।
ଉମର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନିହତ ଉମର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତରେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଏକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।