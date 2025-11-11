ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ…ମସଜିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟାର ବାଦଲା ନେବୁ ଏ ବାସ ଆରମ୍ଭ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ, ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଭାରତରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ନାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।
ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପିଓକେର ବିଲାଲ ମସଜିଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସେହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୋଷ୍ଟରେ କ’ଣ ଅଛି: ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ସାହସୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବାଘମାନେ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ କାଶ୍ମୀରର ବିଲାଲ ମସଜିଦରେ ସହିଦଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।”
ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା! ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମସଜିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତ ନହେବା ଏବଂ ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।”
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆକ୍ରମଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ NIAର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।