ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା; ଲାଲକିଲ୍ଲା ଧମାକାରେ ପଛରେ କାହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ପୁଲୱାମା ଲିଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ରେ ନୂଆ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଥିଲେ କି, ନା ଅନ୍ୟ କାହାର କାରରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା?
ଆସିଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କାର ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା।
ତଥାପି, ବିସ୍ଫୋରଣ ସେହି କାରରେ ହୋଇଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରରେ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। NIA ଏବଂ NSG ସମେତ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା HR26 ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଶେଷ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ନଦିମ ଖାନଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ।
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ଘଟିଛି ନେଇ କମିଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କହିଛି ଏହି ଧମାକା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଇଇଡିର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି । ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବିଶାଳ ଜନଗହଳିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଓ ଫରେନସିକ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ସିଆରପିଏଫ ଡିଆଇଜି କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛି… ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛଅଟି କାର, ଦୁଇଟି ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇ-ରିକ୍ସା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।”
ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ଏ କେ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାତଟି ୟୁନିଟ୍ ପଠାଇଥିଲୁ; ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୨୯ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତାହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି…”
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏବେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍, ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍, ଦାଦର, ଥାନେ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।