Video: ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନବିକତାକୁ ଲଜ୍ଜା: କୁକୁର ହେଲା ବଳାତ୍କାର ଶିକାର, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ତପ୍ତର ହେଲା ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନବିକତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ହରିନଗର ଅଂଚଳରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହରି ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପାର୍କରେ ଏକ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ହରି ନାଗରର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ଏବଂ ପଶୁ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୩୭୭/୧୧ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି।

@CPDelhi @DCPWestDelhi @DelhiPolice HARINAGER PS has not only put the department to shame but also the uniform. The only duty police has is to #EnforceLaw. what ground has HARINAGER SHO dared ignore RAPE CASE?@CPDelhi KINDLY GIVE IMMEDIATELY INSTRUCTIONS FOR #SUOMOTO #COGNIZANCE pic.twitter.com/s6MXiiUjh2

— Tarun Agarwal- Anti-Cruelty Officer (@Pfa_AntiCruelty) February 25, 2023