Delhi excise policy case: ସତ୍ୟର ବିଜୟ! ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ

ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡିତ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ଖବର। ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡିତ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏକ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସିବିଆଇ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଚାର୍ଜ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବୟାନ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହିଁ।

ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ପାଦ (ମଦ) ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କୋର୍ଟ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାୟରେ, କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଡିତ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟର ରାୟ ଶୁଣିବା ପରେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ କୋର୍ଟରୁମରେ ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲ ହରିହରନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଖୁଛି।

ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ – କୋର୍ଟ
କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୮ ଏବଂ ୧୮, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସେତେବେଳେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସିସୋଦିଆ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ।

ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ: ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଉଭୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ୧୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ମୋଟ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା: ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ସମେତ ମୋଟ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ରାୟ ଆସିବା ସମୟରେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମିନରେ ଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ, କାରଣ ଉଭୟ ନେତା ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା: ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ୨୦୨୧-୨୦୨୨ ର ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନିୟମିତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ୨,୦୨୬ କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ମଦ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହି ନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପ ନେତାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କମିଶନ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ଏବେ ସତ୍ୟସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

