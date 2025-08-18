ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୩ ମୃତ, ଜଣେ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨.୩୦ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ, ରାଜା ଗାର୍ଡେନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଥିବା ମହାଜନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଳ ମହଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଶୋ’ରୁମରେ କାମ କରୁଥିବା ୪ ଜଣ ଲୋକ ଧୂଆଁରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦୀପ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।