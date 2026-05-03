ACରେ କାହିଁକି ଲାଗେ ନିଆଁ, ଏସି ବିସ୍ପୋରଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, କେମିତି ରହିବେ ସାବଧାନ

By Jyotirmayee Das

AC Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିବେକ ବିହାରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ଫ୍ଲାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ​​ଯେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୪ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏସିରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗେ?

ଏସିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓଭରଲୋଡିଂ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ଏସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟର ବିପଦ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଏକ ଏସି ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଜମା ହେବା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

କାହିଁକି ହୁଏ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ?

ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ। ଯେତେବେଳେ AC ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପାର୍କିଂ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ, ​​ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ପାର୍ଟସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ନକରି ମରାମତି ଏହି ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ।

କିପରି ରହିବା ସତର୍କ

ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର AC ୟୁନିଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମରାମତି ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟକାଳୀନ ସର୍ଭିସିଂ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିନ୍ତୁ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓଭରଲୋଡ୍ ତଳେ AC ଚଲାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ଭୋଲଟେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ AC ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।

ବଢୁଥିବା ଘଟଣା, ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା

ସାରା ଦେଶରେ AC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

