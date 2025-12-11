ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ EV-୨.୦ ପଲିସି, ଅଧା ହେଇଯିବ ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ; ୫୦% ରିହାତିରେ ମିଳିବ ଗାଡ଼ି!

EV Policy 2.0: ଅଧା ହେଇଯିବ ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) ନୀତି ୨.୦ ର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (GoM) ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ତା’ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ।

ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ: ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସହରରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ।

୨୦୩୦ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚାର୍ଜିଂ: ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୦ସୁଦ୍ଧା ୫,୦୦୦ ସାର୍ବଜନୀନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୪୫ଟି ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର;…

ଘରେ ମନଇଚ୍ଛା ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ!…

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ:
ବହୁସ୍ତରୀୟ ପାର୍କିଂ
RWA ଏବଂ ସମାଜ ପରିସର
ସରକାରୀ କୋଠା
ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ସାଇଡ

ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ନୂତନ EV ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ: ବର୍ତ୍ତମାନର EV ପଲିଶି ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ EV ନୀତି୨.୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମ ନୀତି ୨୦୨୦ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ ଆଶାନୁରୂପ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନୂତନ EV ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ୫୦% ରିହାତି ଗାଡ଼ିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର;…

ଘରେ ମନଇଚ୍ଛା ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ!…

ଜାଣନ୍ତି କି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଭାରତକୁ…

DA Hike: ସରକାରରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା,…

1 of 2,553