ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ନିୟମ; ୬ବର୍ଷ ହୋଇ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ନାମ !
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେଣୀ ୧ ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ୭ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP)୨୦୨୦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୯ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି:
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂତନ ସର୍କୁଲାରରେ, ପ୍ରି-ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ସୀମା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି –
ନର୍ସରୀ (ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ ୧): ୩ ରୁ ୪ ବର୍ଷ
ନିମ୍ନ କେଜି (ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ ୨): ୪ ରୁ ୫ ବର୍ଷ
ଉପର କେଜି (ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ ୩): ୫ ରୁ ୬ ବର୍ଷ
ଶ୍ରେଣୀ ୧: ୬ ରୁ ୭ ବର୍ଷ
ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମାଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା:ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ୬ ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୌଳିକ ପଠନ, ଲେଖିବା ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ନୀତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାରେ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ବୟସ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ: ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସରୀ, କେଜି କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ 1 ରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ନୂତନ ନିୟମ କେବଳ ୨୦୨୬-୨୭ ଅଧିବେଶନରୁ ନୂତନ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହିପରି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସଠିକ୍ ବୟସ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।