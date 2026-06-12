‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି: ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘କାଲା ହିରନ୍: ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫର୍ ଲେଗାସି’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ କରିଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର (ପର୍ସନାଲିଟି ରାଇଟ୍ସ) ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁନାମ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ସଲମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀନା ବଂଶଲ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସଲମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ନିଜାମ ପାଶା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚେହେରା, ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ସଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସଲମାନ ପିନ୍ଧୁଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଭଳି ଏକ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଓକିଲ ନିଜାମ ପାଶା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ୪ଟି ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୩ଟି ମାମଲାରେ ସଲମାନ ଖଲାସ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ଅପିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

KG ରୁ PG ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମାଗଣା! ଓଡ଼ିଶା…

କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବଦନାମ କଲାଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିନେମା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ହିଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଅର୍ଡର) ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣା କହିଥିଲେ ଯେ, “ଯଦିଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ।”

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନୀ, ଜାନୀ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଫିଲ୍ମସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭରତ ଶ୍ରୀନାଥ, ଅକ୍ଷୟ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର କୋଡ୍ (CPC) ର ଅର୍ଡର ୩୯, ରୁଲ୍ ୧ ଏବଂ ୨ ଅଧୀନରେ ‘କାଲା ହିରନ୍: ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫର୍ ଲେଗାସି’ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ (ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର) ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେଲର୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସୂଚନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଦଲିଲ୍‌କୁ ରେକର୍ଡ କରି କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ୧୯୯୮ ମସିହାର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ପ୍ରେରିତ। ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଏଥିରେ ସଲମାନଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର, ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇଦେଉଛି ଯେ ଏହା ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ୨୦rows ମେ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଏହି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ (ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ) ମାମଲାରେ ସଲମାନ କୋର୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚରିତ୍ର ହାତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସଲମାନ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଏଭଳି କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିବା ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନରେ ଆଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସିନେମାକୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମାମଲା ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ସଲମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି (ପ୍ରଚାର) ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ୧୯୯୮ ମସିହାର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ପ୍ରେରିତ। ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଏଥିରେ ସଲମାନଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର, ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇଦେଉଛି ଯେ ଏହା ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ୨୦rows ମେ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଏହି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ (ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ) ମାମଲାରେ ସଲମାନ କୋର୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚରିତ୍ର ହାତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସଲମାନ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଏଭଳି କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିବା ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନରେ ଆଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସିନେମାକୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମାମଲା ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ସଲମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି (ପ୍ରଚାର) ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

KG ରୁ PG ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମାଗଣା! ଓଡ଼ିଶା…

ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି…

ରାତି ୧୧ଟା ପରେ ନଶୋଇ ଚେଇଁବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି,…

1 of 29,711