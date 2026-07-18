ଜଜ ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ?

ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡି.କେ. ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋର୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫୁଲ କୋର୍ଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ବୈଠକରେ ଆଉ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ବିନୟ ସିଂଘଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡି.କେ. ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି?: ବିନୟ ସିଂଘଲଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଅରୁଣ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି; ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର…

ନିଜ ଫାସରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ; ତାଙ୍କୁ…

ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଦିଲ୍ଲୀ ହାୟର ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସର ଅଧିକାରୀ ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ (ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପିଲ୍) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୬୯ର ନିୟମ–୩ର ଉପନିୟମ (୧)ର ଧାରା (କ) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାୟର ଜୁଡିସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୭୦ର ନିୟମ–୨୭ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି।”

ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା: ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୀଣା ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତ କୋର୍ଟ ସ୍ଥିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (ମୁଖ୍ୟାଳୟ)ଙ୍କ କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟ ହେବ। ବୀଣା ରାଣୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର…

ନିଜ ଫାସରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ; ତାଙ୍କୁ…

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ହଲ୍‌ଚଲ: ଏନ୍‌ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ…

ଲର୍ଡସରେ ଶେଷ ହେବନି ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର,…

1 of 17,604