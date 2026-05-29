‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟ୍କା, ଫେରିବନି ‘ଏକ୍ସ’ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନା
Cockroach Janta Party: ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ‘ଏକ୍ସ’କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପକେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ଗତ ମେ’ ୧୫ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ‘କକ୍ରୋଚ୍’ ଏବଂ ‘ପରଜୀବୀ’ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
‘କକ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍’ ନାମରେ ଖୋଲିଲା ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍
ମେ’ ୨୧ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ‘ବ୍ଲକ୍’ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍’ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨.୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ ନିଜର ନିଆରା ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ‘କକ୍ରୋଚ୍’ ପରିଚୟକୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମେ’ ୧୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସିଜେପି (CJP) ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବଦୀହି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା।
ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ଏବଂ ନୀଟ୍-ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ସିଜେଆଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ମେ’ ୧୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ନିଜ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ‘ଆହତ’ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ‘ଫର୍ଜି ଏବଂ ବେଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ‘ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ’ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।