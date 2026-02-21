‘ଘର ସମ୍ଭାଳିବା, ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ବି ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ କାମ’ : ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵପୁ୍ର୍ଣ୍ଣ ରାୟ
ଘରୋଇ କାମ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ: ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Delhi Hogh Court: ଘର କାମକୁ ପ୍ରାୟତଃ “କାମ” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନପୋଷଣ କରିବା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ କାର୍ଯ୍ୟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପତ୍ନୀ ପଢିଥିବ କିମ୍ବା କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କାରଣରୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି ଯେ ସେ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଭୁଲ।
ଏହି ମାମଲାରେ, ସ୍ଵାମୀ ୨୦୧୫ ଠାରୁ କୁୱେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନାବାଳକ ଶିଶୁ ସହିତ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଧାରା ୧୨୫ ସିଆରପିସି ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଭି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ରାଶି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ପରେ ମାମଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡ଼ଃ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତା ଶର୍ମାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, କମାଇବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆୟ କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନେକ ମହିଳା ବିବାହ ପରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବାର ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ। ଏହାର ପରେ ଦୀର୍ଘ ବିରତି ପରେ ଚାକିରି ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ।
ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ରୁ ୬,୪୦୦ ଡଲାର (ଅନୁମାନିତ ୪ ଠାରୁ ୫.୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ମାସିକ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଏଫଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ, ନିଜେ ନେଇଥିବା ଲୋନ କିମ୍ବା EMI ଦେଖାଇ ଭରଣପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଅଦାଲତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍କାଳୀନ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭିନ୍ନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ ସମଯୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଥର ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ ହେବ ନାହିଁ।
ଶେଷରେ, କୋର୍ଟ ଦୁଇପକ୍ଷକୁ ଆପସେ ମିଶି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ବିଶେଷକରି ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି। ଏହି ରାୟକୁ ଘରୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।