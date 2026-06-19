ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସାମୟିକ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଇବାକୁ ମନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ
ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସାମୟିକ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଇବାକୁ ମନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ
Telegram: ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୨ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ତେଜସ କାରିଆଙ୍କ ଏକକ ବେଞ୍ଚ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି।
ଆବେଦନ ଖାରଜ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ମାସ ମେ’ ୩ ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସରକାର ମେ’ ୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏବେ ଆସନ୍ତା ୨୨ ଜୁନ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ନଘଟେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ୨୨ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଦିଗକୁ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆପ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅବଶ୍ୟ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ୧୫ କୋଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।