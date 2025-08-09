ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ, ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରିଗଲେ ରୋଗୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ଧୂଆଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, କାଚ ଭାଙ୍ଗି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଅବଶିଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅମିତ ନାମକ ଜଣେ ହାଉସକିପିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ ଏକ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଶନିବାର ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ, ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।