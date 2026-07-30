ହଙ୍ଗାମା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା; ଅପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫସିବେ!

ଫେସ ରିକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନିଜ ଡାଟାବେସ୍‌ରେ ଥିବା ଆପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ମେଳ କରିଥାଏ।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି; ଫେସ ରିକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ୨,୮୭୩ ଜଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପରାଧୀକ ମାମଲା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୧ ଜଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ୬୨ ଜଣ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା, ୨୮୪ ଜଣ ଡକାୟତି ଓ ଲୁଟ୍, ୬୧ ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ୬ ଜଣ ପୋକ୍ସୋ, ୨୨୯ ଜଣ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ, ୧୩୫ ଜଣ ସ୍ନାଚିଂ ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ଅପହରଣ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।

କେଉଁ ହିଂସାରେ ଏହି ୨,୮୭୩ ସାମିଲ ଥିଲେ? : ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହା ଦାବି କରୁନାହିଁ ଯେ, ଆପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଏହି ୨,୮୭୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ୨୦ରୁ ୨୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ହିଂସା କିମ୍ବା ଉପଦ୍ରବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି; ଏହି ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

Uttarakhand Govt.

ଫେସ ରିକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ କିପରି କାମ କରେ?: ଫେସ ରିକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନିଜ ଡାଟାବେସ୍‌ରେ ଥିବା ଆପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ମେଳ କରିଥାଏ। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ୨,୮୭୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆପରାଧୀକ ମାମଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ।

ତେବେ ସଂସଦ ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ଫେସ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ତଥ୍ୟ? : ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଆପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ। ଏହି ସମାନ ମାନଦଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।

ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ଏଡିଆର)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଲୋକସଭାର ୨୫୧ ଜଣ ସାଂସଦ (ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ) ନିଜ ବିରୋଧରେ ଆପରାଧୀକ ମାମଲା ଥିବା କଥା ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୦ ଜଣ ସାଂସଦ (ପ୍ରାୟ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆପରାଧୀକ ମାମଲା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼…

ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର

1 of 18,228