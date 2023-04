ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲା: CBI ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ ଆସିଲା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନାମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ପୁର୍ବତ୍ତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନିଷ ସିସୋଦିଆ ଏବେ ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଉସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନିଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସାମିଲ କରିଛି । ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ବୁଚ୍ଚୀ ବାବୁ, ଅର୍ଜୁନ୍ ପାଣ୍ଡେ, ଅମନଦୀପ ଢାଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ନେତା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆଙ୍କ ଝିଅ କବିତାଙ୍କନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି ।

Central Bureau of Investigation (CBI) files a chargesheet against Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Hyderabad-based CA Butchi Babu Gorantla at Rouse Avenue Court in Delhi in connection with the Delhi liquor policy alleged scam.

