(Video)MCD ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଆପ-ବିଜେପି କାଉନସିଲର ମୁହାଁମୁହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସଦନରେ ଚାଲିଛି ମାରପିଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆପ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେମାଡଗୋଳ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଝଗଡା ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାଉନସିଲରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଥିବା ସୂଚନାମିଳିଛି । ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ।

ବାସ୍ତବରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମେୟର ଏବଂ ନିଗମ ସଚିବ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାନୁସାରେ, ମେୟର ସେଲି ଓବରୋଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାନୁସାରେ, କର୍ପୋରେଟର ସଚିବ ପୁନର୍ବାର ମେୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେୟର ଏବଂ ନିଗମ ସଚିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝଗଡା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା।

#WATCH | Ruckus breaks out at Delhi Civic Centre once again as AAP and BJP Councillors jostle, manhandle and rain blows on each other. This is the third day of commotions in the House. pic.twitter.com/Sfjz0osOSk

