(Video) ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଲା ମାଙ୍କଡ଼, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଣେତେଣେ ଦୌଡି…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଭିଡିଓ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ମଜାଦାର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଥାଏ । କେତେବେଳେ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥଟ୍ଟା, କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଭିଡିଓ, କେତେବେଳେ ଅଜବ ଆଚରଣ… ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସର୍ବଦା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କଥାଟି ଆହୁରି ଭିନ୍ନ କାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
କୋଚରେ ହଙ୍ଗାମା –ବୈଶାଳୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ମେଟ୍ରୋର କୋଚରେ ହଠାତ୍ ଏକ ମାଙ୍କଡ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାଙ୍କଡଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖ ଦେଇ ଏଣେତେଣେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡୁଛି । କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ନିଜ ସିଟ୍ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ଫୋନ ବାହାର କରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଇଚଇ- ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କେହି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ବିନା ଯାତ୍ରା, ଏହା ମଙ୍କେଶ ଭାଇଙ୍କ ଯାଦୁ । ସେହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
ପ୍ରଥମେ କପୋତ, ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼- ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ କପୋତର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ‘ମହିଳା କୋଚ୍’ରେ ଆରାମରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏହି ମଜା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
Monkey in Delhi metro #jaibajrangbali #Tuesday #delhimetro pic.twitter.com/nVMzisPA4S
— Saurav Tripathi (@sptripathi02) August 12, 2025