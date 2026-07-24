ମେଟ୍ରୋରେ ଭଡ଼ା ଫାଙ୍କିବାର ନୂଆ ଉପାୟ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ କିଛି ଲୋକ ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେୟାର କଲେକ୍ସନ୍ (AFC) ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେୟାର କଲେକ୍ସନ୍ (AFC) ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମେଟ୍ରୋରେ ଭଡ଼ା ଫାଙ୍କିବାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦିବ୍ୟା ଗଣ୍ଡୋତ୍ରା ଟଣ୍ଡନ୍ ‘X’ରେ ସେୟାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ୍ (DMRC)କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଭଡ଼ା ଫାଙ୍କୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ ପାଇବେ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଲୋକ, ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କିମ୍ବା ଏକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ନ କାଟି AFC ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରୋରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ କେବେ ଓ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କିଛି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜୀବ ଚୌକ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଚାଲୁ ରହିଛି।

ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ରାଜୀବ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ, ବାରାଖମ୍ବା ରୋଡ୍, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ସେବା ତୀର୍ଥ, ଜନପଥ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍, ଆଇଟିଓ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଖାନ ମାର୍କେଟ୍, ଜୋର ବାଘ, ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ଝଣ୍ଡେୱାଲାନ୍ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ…

ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ…

ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଅବସର ନେବେ DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ

1 of 29,932