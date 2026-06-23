ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ୱାଇ, ଚେନ୍ନାଇ… ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବ ଭାରତର ଏହିସବୁ ସହର, ମୁଡିଜ୍ ଜାରିକଲା ଚେତାବନୀ
ଭାରତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଚେତାବନୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିଜ୍ ରେଟିଂସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ମୁଡିଜ୍ ଭାରତର ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ଏହା ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନର ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଙ୍କଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ସବସିଡି ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଭାରତରେ, ଉପଲବ୍ଧ ମଧୁର ଜଳର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ କୃଷିରେ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଜଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଗଠନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ; ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
କାହିଁକି ଭାରତ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ:
୧. ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଜଳ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି।
୨. ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରସାର ସହିତ ଭାରତରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତଥାପି ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ରହିଛି।
୩. ମରୁଡି, ବନ୍ୟା, ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ।
ଜଳ ପୁନଃବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି:
ମୁଡିଜ୍ ରେଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଜଳସମ୍ପଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ଚାହିଦା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି, ଘରୋଇ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ପୁନଃବଣ୍ଟନ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହିଦା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଠାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି:
ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରସାର ସହିତ ଭାରତରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଏଆଇ-ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ସର୍ଭର କୁଲିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ସିଧାସଳଖ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଇପଲାଇନ ନେଟୱାର୍କରେ ଅଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ରିପୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ମୁଡିଜ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳସମ୍ପଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।
ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ କୃଷି ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସର ପାଣି ଯୋଗାଣ ବାକି ଅଛି:
ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସହରକୁ ସାତଟି ହ୍ରଦରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ: ତାନସା, ବିହାର, ତୁଳସୀ, ଭାତସା, ଉପର ବୈତରଣୀ, ମୋଦକ ସାଗର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ।
ବିଏମସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୯.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ୧୨.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪ ରେ ଏହା ୧୦.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପାଣି ଅଭାବ:
ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ଧରି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ରାନି କୂପ ଏବଂ ନଳକୂପରୁ ମୋଟ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ୯୪୮-୯୫୦ MGD ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ MGD କମ୍। ଏହା ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣି ଅଭାବର କାରଣ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୮୮ ଦିନ (ପ୍ରାୟ ୯-୧୦ ମାସ) ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖିଥାଏ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସହରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ।
ହେଲେ, ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ସହରର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ଯାହା ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାନଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ।