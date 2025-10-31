ରାଜଧାନୀରେ H3N2 ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ; ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ୍…
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡରାଇଲାଣି H3N2 ଭାଇରସ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟିଗଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରେ H3N2 ଭାଇରସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି।
ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବତି ହୋଇଛି। ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପ୍ରତି 4 ଟି ଘର ମଧ୍ୟରୁ 3ଟିରେ କେହି ନା କେହି ଭାଇରାଲ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଯପଟେ ଦୀପାବଳି ପର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ପାଲଟିଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ।
ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର 75 ପ୍ରତିଶତ ଘରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ରହିଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରଠାରୁ ବଢିଛି ଭାଇରାଲ ଜ୍ବରରେ ଆକ୍ରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନମ୍ବର: ଲୋକାଲ ସର୍କଲ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନଏଡା, ଫରିଦାବାଦ ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ 15 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷକୁ ପ୍ରାୟ 56 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଭାଇରାଲ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ଯା 75 ପ୍ରତିଶଥରେ ପହଁଚିଛି।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ନଚେତ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ସହ ଥଣ୍ଡା, ତଣ୍ଟି ପିଡା, ଲଗାତାର କାଶ ହେବା ଓ ଜ୍ବର ହେବା ସହ ଥକାପଣ ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି।ଏଥିରେ ମୁଖ୍ଯତ ଆଗରୁ ପୀଡିତ ଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧା ଓ ଶିଶୁ ବିଶେଷ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଆଗରୁ ଏହି ଫିଭର ଶୀଘ୍ର କମିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି । ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଟେନସନକୁ ଆହୁରୀ ବଢାଇଦେଇଛି।
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ: ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାକୁ ପାର କରି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ଯକ୍ତ କରିଛି।