ବଡ଼ ଖବର, ରାତି ୮ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ, କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ ସରକାର

ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାତି ୮ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।

ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ରାତି ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା।

ସରକାର କାହିଁକି ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନ୍-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ପ୍ଲେଇଂ-11ରେ ହେବ ବଡ଼…

ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି କି EPFର ସୁଧ ଟଙ୍କା, ଏହି…

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆଇନ୍-ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ନହେଉ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କରିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ୱିକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ କେବଳ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଚାଲିବ। ଏହି ଆଦେଶର ସଠିକ୍ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାନର୍ ତଳେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି।

ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ଵିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ପ୍ଲେଇଂ-11ରେ ହେବ ବଡ଼…

ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି କି EPFର ସୁଧ ଟଙ୍କା, ଏହି…

ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ: କହିଲେ-…

ସଧବା ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ; ଦିନକ ପରେ ବିଧବା ହେଲେ

1 of 29,956